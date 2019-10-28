Дочь четыре года писала СМС умершему отцу, пока не получила шокирующий ответ

Честити в «Фейсбуке» поделилась историей, которая тронула сердца многих людей по всему миру. Четыре года назад она лишилась отца: Джейсон не был ее биологическим папой, но она любила его, как родного. И, чтобы справиться с болью, девушка решила каждый день писать на его номер обо всем, что с ней происходит, пишет Mirror.

Дочка рассказывала в своих сообщениях, как она боролась с раком, как закончила вуз, как бойфренд разбил ей сердце и Честити отправилась на поиски новой любви. А на четвертую годовщину смерти отправила СМС, в котором указала, как сильно она скучает. 23-летняя девушка писала, что хотела бы видеть папу на свадьбе, чтобы он вел ее к алтарю и говорил, что все хорошо. Чтобы он увидел, что она стала достойным человеком, и гордился ею.

Привет, папа! Завтра снова будет тяжелый день. Прошло четыре года с тех пор, как я потеряла тебя, и не проходит и дня, чтобы я не скучала по тебе. <...> Я просто хочу сказать, что люблю тебя,

— пишет Честити.

И произошло то, во что Честити сначала не могла поверить. Девушка получила ответ с номера отца, который, как выяснилось, уже давно перешел другому абоненту. Ей писал мужчина по имени Брэд, тоже переживший страшную трагедию. Мужчина потерял любимую дочку в аварии, и все это время СМС от Честити не давали ему окончательно опустить руки. Он рассказал, что с нетерпением ждал каждого из них, что гордится девушкой и решился ей написать. И такой «удивительный знак» помог каждому из них наконец отпустить свое горе.

Я потерял дочь в ДТП в августе 2014-го, и твои СМС сохранили мне жизнь. Мне очень жаль, что ты лишилась близкого человека. <...> Все эти годы хотел написать ответ, но боялся разбить тебе сердце. Мне бы хотелось, чтобы моя дочь выросла такой, как ты,

— ответил Брэд.