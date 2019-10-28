Видео: сексуальная Любовь Успенская в свои 65 возбудила Таллинн и Тарту

В последнее время артистка особенно часто эпатирует публику. То она рассуждает о размерах мужских достоинств, то рассказывает всему миру о том, что ходит без нижнего белья, закидывает ноги на известных российских артистов - в том числе и на Валерия Меладзе. Дай бог каждому в 65 столько энергии, чтобы творить и удивлять.