Видео: сексуальная Любовь Успенская в свои 65 возбудила Таллинн и Тарту

В Эстонии продолжается серия концертов несравненной Любови Успенской (65). Выступления артистки сводят с ума и мужчин, и женщин по всей стране. На выходных состоялись концерты певицы в Тарту и Таллинне, сегодня на очереди - Йыхви.
В последнее время артистка особенно часто эпатирует публику. То она рассуждает о размерах мужских достоинств, то рассказывает всему миру о том, что ходит без нижнего белья, закидывает ноги на известных российских артистов - в том числе и на Валерия Меладзе. Дай бог каждому в 65 столько энергии, чтобы творить и удивлять.
Жителей и гостей Таллинна и Тарту артистка ошеломила. Не только своей яркой внешностью - откровенным блестящим нарядом, ярким макияжем и невероятно модной прической, но и живым звуком и самыми громкими хитами. Гости услышали полюбившиеся песни Успенской: «Карусель», «Гитара», но, как мы уже сказали, не песнями едиными баловала гостей артистка.
Смотрите видео с концерта!