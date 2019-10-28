На сестру Меган Маркл завели уголовное дело за интернет-травлю герцогини

Мне кажется, смешно жаловаться на жизнь тому, чья безопасность требует миллионов долларов. Тому, кто путешествует по миру на частном самолете, как миллионер. Тому, кого сопровождают во всех поездках. Она жалуется, что у нее никто не спрашивает, как ее дела и все ли в порядке. Вот это да! А сама она спросила, как дела у отца после двух сердечных приступов?