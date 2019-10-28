На сестру Меган Маркл завели уголовное дело за интернет-травлю герцогини

Меган Маркл и мельчайшие нюансы ее поведения вызывают множество споров среди тех, кто следит за жизнью королевской семьи и их окружения. И даже сводная сестра, вместо того чтобы обеспечить Меган поддержку, присоединилась к травле герцогини. Более того, сейчас можно говорить о том, что Саманта Маркл в какой-то момент возглавила ряды ненавистников, передает Попкорнnews.
До недавнего времени Саманте многое прощалось: и издание книги «Дневник сестры принцессы-выскочки», и негативные комментарии в адрес герцогини Сассекской, и даже прозвище, которое она дала принцу Гарри (Wuss, что в переводе значит «тряпка, размазня»). Однако недавнее интервью сводной сестры Меган переполнило чашу терпения общественности. На Саманту поступили многочисленные жалобы от интернет-пользователей по всему миру.
Причиной такого резонанса стал комментарий старшей сестры Маркл к высказыванию герцогини о том, что жизнь во дворце совсем не так проста, как может показаться. Меган сказала об этом в своем видеоинтервью во время поездки в ЮАР. Саманта отреагировала незамедлительно. В своей беседе с журналистом Томом Брэдби старшая сестра герцогини сказала буквально следующее:
Мне кажется, смешно жаловаться на жизнь тому, чья безопасность требует миллионов долларов. Тому, кто путешествует по миру на частном самолете, как миллионер. Тому, кого сопровождают во всех поездках. Она жалуется, что у нее никто не спрашивает, как ее дела и все ли в порядке. Вот это да! А сама она спросила, как дела у отца после двух сердечных приступов?
По результатам многочисленных жалоб на кибер-хулиганство американская полиция была вынуждена завести дело на гражданку США Саманту Маркл. На данный момент сводная сестра герцогини находится на свободе, так как следствие только началось.