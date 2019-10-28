Видео: Михаилу Боярскому стало плохо во время съемок

Поклонников артиста обеспокоило состояние здоровья знаменитости и его одряхлевший внешний вид. В кадре запечатлен серьезно сдавший старик с одноразовой медицинской шапочкой на голове. Возле него находятся кинорежиссер Светлана Дружинина и коллеги по съемочной площадке.

В кадре видно, как боярскому тяжело ходить, и его чуть ли не держат под руки другие артисты. В какой-то момент он чувствует себя настолько неважно, что даже садиться на ступеньки, чтобы передохнуть.

Спустя некоторое время сам Боярский прокомментировал информацию СМИ о том, что ему стало плохо на съемках.