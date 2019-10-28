Какого цвета 2020 год Крысы

2020 год будет годом Крысы. Это ловкий и хитрый зверек, с высоким интеллектом и не лишенный амбиций. Редакция сайта dailyhoro.ru подготовила специально для читателей подробную публикацию с характеристикой года Крысы. Из нее вы больше узнаете об этом покровителе и о том, каким получится год под управлением Крысы.

Какого цвета 2020 год? По восточному гороскопу — белого. 2020 год будет годом белой Крысы. Это значит, что встречать ее в новогоднюю ночь лучше в светлых тонах. Конечно, весь год носить белое для привлечения удачи — невозможно, сложно, да и не всегда уместно. Но можно подыскать себе талисманы года, вещи-помощники для восстановления энергетики.

Например, белый плед поможет в 2020 году восстанавливать силы, белое платье привлечет удачу в любви, новый ежедневник с белой обложкой будет структурировать ваши планы и развивать способности к тайм-менеджменту. Белый чайный сервиз будет чаще собирать за вашим столом близких и родных людей, хороших и проверенных друзей.