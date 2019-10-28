«Друг, любовник и наставник»: дочь Пескова намекнула на скорое замужество

Обращаясь в своем посте к «дорогому дневнику», Елизавета рассказала, что на этой неделе дни рождения двух ее любимых мужчин:

Мне всегда было намного приятнее что-то готовить, делать сюрпризы и дарить, чем получать… С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз.

Елизавета выразила уверенность, что с правильным человеком изменения в лучшую сторону должны происходить естественным образом.

Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак — союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моем понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету — по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается,— сказано в посте, опубликованном накануне.

Девушка также приложила фотографию торта со сценкой из фильма «Леон», цифрой «31» и пакетом из ЦУМа. В комментариях к посту она подтвердила, что разница между ней и ее избранником — девять лет.

Между тем некоторые СМИ распространяют информацию, что Лиза Пескова якобы состоит в отношениях с уроженцем Чечни — родственником главы республики Рамзана Кадырова. Пользователи Сети утверждали, что видели ее вместе с молодым человеком в Москве на марше в поддержку Голунова. Однако подтверждения этой информации нет.

Елизавета Дмитриевна Пескова родилась 9 января 1998 года в Москве в семье потомственных дипломатов. Ее мать — Екатерина Солоницкая, с которой Песков познакомился в Анкаре, где работал ее отец. Спустя четыре года 18-летняя Екатерина вышла замуж за 27-летнего Дмитрия, который к тому времени развелся (в первом браке у него остался сын). Во втором браке у Пескова родились трое детей — дочь и два сына.