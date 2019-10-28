Как в СССР: в таллиннском KFC закончилась курица
В прошедший четверг, 24 октября, в таллиннском торговом центре Ülemiste открылся первый в Эстонии ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC).
До сих пор у ресторана нет недостатка клиентов - народ только прибывает.
Исполнительный директор KFC Baltic Мариус Стонкус подтвердил порталу Elu24, что такого количества людей он давно не видел.
Когда открывался ресторан в Риге, мы не делали рекламу, но, даже несмотря на это, небольшое количество людей все-таки пришло,
- привел он пример.
А вот в Таллинне людей, желающих попробовать курицы в панировке так много, что в ресторане, который работает 4 дня, закончились куриные ножки - такое объявление появилось около входа в заведение.