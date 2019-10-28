Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября
Завершается второй месяц осени - на пороге ноябрь. Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что ожидает представителей каждого знака Зодиака в этот переходный период, а также дала полезные советы,которые помогут не упустить удачу.
На этой неделе представителей большинства знаков Зодиака ожидают некоторые бытовые проблемы, однако с ними можно легко справиться, если проявить немного терпения и выдержки. Возможно, неделя покажется несколько серой, но нельзя позволять негативным мыслям овладевать вашим разумом, иначе они могут прописаться там надолго.
Овен
Для Овнов, по прогнозу Василисы Володиной, благоприятным будет начало ноября. Выходные дни - хорошее время для смены обстановки, смелых решений, новых знакомств. В будни многие дела могут сорваться по непонятным и необъяснимым причинам. Звезды и планеты сделают жизнь Овнов более осмысленной и ясной.
Многое встанет на свои места, поэтому представителям этого знака удастся понять причины некоторых своих или чужих поступков в прошлом.
Также на стыке октября и ноября можно и нужно заниматься самоанализом.
Телец
Тельцам на грядущей неделе предстоит решить некоторые важные дела личного характера. Звезды и планеты подкинут новые проблемы, поэтому не обойтись без удачи. Представителям данного знака нужно понять, почему она обходит их стороной.
В некоторых вопросах придется воспользоваться помощью близких, друзей и коллег. Не следует бояться просить поддержки в такие моменты, даже если она будет не бескорыстной.
Сейчас Тельцам, как уверяет Василиса Володина, важно остаться на плаву, чтобы подготовить почву для будущих побед.
Планеты наделят этих людей интуицией, которая поможет выбрать верных союзников.
Близнецы
Близнецам в период с 28 октября по 3 ноября астролог советует правильно расставлять приоритеты и не тратить силы на второстепенные дела. Планеты и звезды находятся не в самом удачном положении, так что лучше пока не рисковать и не браться за сомнительные дела.
В отношениях с людьми звезды хотят, чтобы представители этого знака стали более лояльными, но не прогибались под давлением общества.
Для осуществления своей мечты Близнецам осталось совсем немного, так что не стоит останавливаться на достигнутом, следуя чужим советам. Не нужно ставить себе ограничения, ведь вы двигаетесь в верном направлении.
Рак
Браться за новые дела Ракам, по мнению Василисы Володиной, пока не стоит, но если без этого никак, то лучше все делать без спешки, обращая внимание на важные мелочи. Даже небольшая халатность может стоить представителям этого знака Зодиака очень дорого. В финансовой сфере можно полагаться на интуицию. Кроме того, звезды располагают этих людей к покупкам, поэтому пора побаловать себя чем-то приятным.
Неделя идеальна для смены обстановки, отпуска, путешествия или командировки. Возможны приятные знакомства, успех в поиске компромисса с близкими и своей половинкой.
Также можно пойти на примирение, попросить прощения за прошлые ошибки либо дать второй шанс кому-то, кто этого заслуживает.
Лев
Львов звезды могут сделать более импульсивными, поэтому этим людям придется смотреть в оба и следить за своим эмоциональным фоном, предостерегает астролог.
Есть вероятность того, что эти люди скажут или сделают что-то такое, что заставит окружающих перестать им доверять. Это плохо скажется на любви, делах и работе.
Также Львам стоит позаботиться о здоровье и удаче на выходных, потому что звезды будут деструктивными в этот период. Это время дисгармонии. Представителям этого знака необходимо чаще бывать на свежем воздухе, не лениться и решать насущные дела в одиночку.
Дева
Для Дев эта неделя, по мнению Василисы Володиной, станет непростой, но у них есть тайное оружие, которое помогает им в трудные периоды. Речь идет о неиссякаемой мотивации и трудолюбии.
Самое главное - обрести внутреннее счастье, достичь душевного равновесия и поставить перед собой правильные цели, расставить приоритеты.
В начале недели могут появиться некоторые проблемы с постановкой задач, поэтому нужно адекватно воспринимать критику. Если появятся новые идеи, лучше подождать с ними до 30 октября, пока звезды не станут более позитивными. Стоит соблюдать осторожность, но не отказываться при этом от своей мечты и здоровых амбиций.
Весы
Весам необходимо управлять эмоциями, потому что среди окружающих будет много тех, кто захочет спровоцировать их и воспользоваться свойственной им добротой.
Звезды и планеты хотят увидеть жизнелюбие Весов, их желание вести дела, искать любовь. Они дадут им свое благословение, если те захотят начать новые отношения.
Любовная сфера будет приоритетной, однако и в работе с финансами Весы смогут преуспеть. Тут важно проявить лидерские качества и немного хитрости, отмечает астролог. Нужно сфокусироваться на нерешенных делах, а также не рисковать. В качестве отдыха можно использовать шопинг.
Скорпион
Зачастую самым большим источником неприятностей Скорпионов являются вредные привычки. Этим людям Василиса Володина советует направить все свои силы на то, чтобы поскорее избавиться от них. Звезды наделят их смелостью и мотивацией.
Особое внимание предстоит уделить изучению новой информации, получению новых знаний. Звезды и планеты улучшат память Скорпионов.
Если возникли грандиозные планы на неделю, то не стоит ими делиться с окружающими, иначе они могут сорваться. Также эта неделя идеальна для совершения дорогостоящих покупок, обновления гардероба и преображения домашней обстановки.
Стрелец
Стрельцам на стыке октября и ноября стоит действовать самостоятельно, проявив самодостаточность и стремление к успеху.
Это очень важное время, когда не бывает случайностей. Есть только закономерные вещи, которые могут происходить из-за определенного выбора Стрельцов.
Эти семь дней станут чем-то вроде глотка свежего воздуха для представителей данного знака. Мир и отношение к нему могут измениться в лучшую сторону, что положительно скажется на удаче. Если в начале недели нужно будет окунуться в работу, то на выходных Василиса Володина советует отложить все важные дела и сфокусироваться на отдыхе и смене обстановки.
Козерог
Любовная сфера жизни для Козерогов, по словам астролога, станет самой важной на этой неделе. Звезды и планеты хотят, чтобы они больше думали о семье, близких и родственниках.
Полезно будет съездить в гости к родным, встретиться со старыми друзьями.
Выходные дни лучше провести в окружении семьи и близких, а в будни - не проявлять излишний эгоизм, занимаясь общими проблемами и вопросами.
Также представителям этого знака стоит побольше прислушиваться к мнению окружающих.
Водолей
У каждого из знаков Зодиака есть свои жизненные принципы. Водолеям на этой непростой неделе, как уверяет астролог, придется отстаивать свое мнение, бороться за права. Вступать в бессмысленную полемику не стоит, потому что это будет пустой тратой сил, времени и нервов. Звезды и планеты рекомендуют пустить свою энергию в нужное русло, не растрачивая ее попусту.
В конце октября у Водолеев может обостриться ревность, на горизонте могут нарисоваться семейные неурядицы.
Умение идти на компромисс в этой сфере пойдет на пользу. Стоит также избегать фальши и лжи, лицемерия и хитрости в отношении тех, кто дорог.
В противном случае это станет камнем преткновения в развитии доверительных отношений.
Рыбы
Рыбы захотят сфокусироваться на сфере финансов и на работе. Звезды и планеты повысят их продуктивность, обострят интуицию. Это будет очень хорошая неделя для переговоров, поиска новой работы, а также дорогостоящих приобретений, обещает астролог.
Единственный минус состоит в том, что Рыбы могут стать более восприимчивыми к негативу, более обидчивыми.
Василиса Володина советует перед тем, как вынести вердикт по какому-либо вопросу, проверить входящую информацию на предмет ее достоверности.
Рыбам будет полезно поддерживать себя в тонусе, быть физически активными и не перегружать себя бессмысленной работой.