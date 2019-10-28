Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября

На этой неделе представителей большинства знаков Зодиака ожидают некоторые бытовые проблемы, однако с ними можно легко справиться, если проявить немного терпения и выдержки. Возможно, неделя покажется несколько серой, но нельзя позволять негативным мыслям овладевать вашим разумом, иначе они могут прописаться там надолго.

Овен

Для Овнов, по прогнозу Василисы Володиной, благоприятным будет начало ноября. Выходные дни - хорошее время для смены обстановки, смелых решений, новых знакомств. В будни многие дела могут сорваться по непонятным и необъяснимым причинам. Звезды и планеты сделают жизнь Овнов более осмысленной и ясной.

Многое встанет на свои места, поэтому представителям этого знака удастся понять причины некоторых своих или чужих поступков в прошлом.

Также на стыке октября и ноября можно и нужно заниматься самоанализом.

Телец

Тельцам на грядущей неделе предстоит решить некоторые важные дела личного характера. Звезды и планеты подкинут новые проблемы, поэтому не обойтись без удачи. Представителям данного знака нужно понять, почему она обходит их стороной.

В некоторых вопросах придется воспользоваться помощью близких, друзей и коллег. Не следует бояться просить поддержки в такие моменты, даже если она будет не бескорыстной.

Сейчас Тельцам, как уверяет Василиса Володина, важно остаться на плаву, чтобы подготовить почву для будущих побед.

Планеты наделят этих людей интуицией, которая поможет выбрать верных союзников.

Близнецы

Близнецам в период с 28 октября по 3 ноября астролог советует правильно расставлять приоритеты и не тратить силы на второстепенные дела. Планеты и звезды находятся не в самом удачном положении, так что лучше пока не рисковать и не браться за сомнительные дела.

В отношениях с людьми звезды хотят, чтобы представители этого знака стали более лояльными, но не прогибались под давлением общества.

Для осуществления своей мечты Близнецам осталось совсем немного, так что не стоит останавливаться на достигнутом, следуя чужим советам. Не нужно ставить себе ограничения, ведь вы двигаетесь в верном направлении.

Рак

Браться за новые дела Ракам, по мнению Василисы Володиной, пока не стоит, но если без этого никак, то лучше все делать без спешки, обращая внимание на важные мелочи. Даже небольшая халатность может стоить представителям этого знака Зодиака очень дорого. В финансовой сфере можно полагаться на интуицию. Кроме того, звезды располагают этих людей к покупкам, поэтому пора побаловать себя чем-то приятным.

Неделя идеальна для смены обстановки, отпуска, путешествия или командировки. Возможны приятные знакомства, успех в поиске компромисса с близкими и своей половинкой.

Также можно пойти на примирение, попросить прощения за прошлые ошибки либо дать второй шанс кому-то, кто этого заслуживает.

Лев