Пн, 28.10.2019
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  • Требует серьезного лечения: Елена Малышева рассказала о последствиях герпеса

Требует серьезного лечения: Елена Малышева рассказала о последствиях герпеса

Елена Малышева

ФОТО: Скриншот с видео

Ежегодно в мире от герпеса страдают сотни миллионов человек. Он проявляется в виде болезненных высыпаний, в основном на губах. Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала всю правду о вирусе. 

Этот прыщик на губе или в другом месте только кажется безобидным. На самом деле он требует серьезного лечения – и не только наружного, сообщила Елена Малышева.

Она пояснила, что провоцирующие развитие инфекции бактерии дремлют в нервных клетках у каждого человека. без своевременного лечения герпес может спровоцировать болезнь Альцгеймера. 

Прием противовирусных препаратов внутрь в десять раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс,

– подытожила телеведущая. 

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