Требует серьезного лечения: Елена Малышева рассказала о последствиях герпеса

Ежегодно в мире от герпеса страдают сотни миллионов человек. Он проявляется в виде болезненных высыпаний, в основном на губах. Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала всю правду о вирусе.
Этот прыщик на губе или в другом месте только кажется безобидным. На самом деле он требует серьезного лечения – и не только наружного, сообщила Елена Малышева.
Она пояснила, что провоцирующие развитие инфекции бактерии дремлют в нервных клетках у каждого человека. без своевременного лечения герпес может спровоцировать болезнь Альцгеймера.
Прием противовирусных препаратов внутрь в десять раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс,
– подытожила телеведущая.