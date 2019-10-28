«Русская Кардашян» снялась в бикини, которое совсем не прикрывает ее пышные формы

На днях 24-летняя русская модель опубликовала новые фото, которые заставили поволноваться её верных подписчиков в Instagram. На снимках девушка примерила чёрное бикини, которое, как обычно, не скрывало ничего и совершенно не было предназначено для купания. Но что смутило честных людей, так это ширина лямок её топа, а точнее — её отсутствие.