Данила Козловский впервые станет отцом

Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей... На нескольких последних съёмках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут,