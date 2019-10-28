Страшно откровенно! Пэрис Хилтон на вечеринку по поводу Хэллоуина пришла в трусах

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер устроили вечеринку в честь Хэллоуина в Беверли-Хиллз - Casamigos Halloween party. Мероприятие получилось мегазвездным: среди приглашенных гостей - Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, Пэрис Хилтон, Нина Добрев и многие другие.

Стоит отметить, что селебрити выбрали, скорее, эротичную классику, а не ужасающие костюмы и грим. Так, Пэрис Хилтон пришла в эротичном наряде - боди нежного фиалкового оттенка. Боди ничего не дополняло - костюм подчеркнул пышную грудь и длинные ноги.