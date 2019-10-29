Призраки Старого города: ТОП-7 самых жутких историй, связанных с домами в центре Таллинна

Несмотря на то, что первое поселение на месте нынешнего Таллина существовало еще, по крайней мере, в 1154 году, в своем нынешнем виде историческая часть эстонской столицы является памятником датского и ганзейского периодов истории города.

Дамы в белом, черном и сером, танцующие монахи... Кто только не поджидает вас на узких улочках Старого города. Средневековые дома зажиточных бюргеров, шпили соборов и суровые крепостные башни с характерными красными шатрами. Этот город хочется узнавать и исследовать бесконечно!

Мы собрали все легенды старого города в одной статье и предлагаем вам поближе познакомиться с историями, связанными с домами, мимо которых вы проходили бесчисленное множество раз.