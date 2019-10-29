Ср, 30.10.2019
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  • Призраки Старого города: ТОП-7 самых жутких историй, связанных с домами в центре Таллинна

Призраки Старого города: ТОП-7 самых жутких историй, связанных с домами в центре Таллинна
В преддверии Хэллоуина

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Заброшенное здание. Фото иллюстративное.

ФОТО: Roman Robroek / SWNS.com/Roman Robroek / SWNS.com

У Таллинна, как известно, длинная и интересная история, в которой легенды о призраках переплетаются с подлинными историческими событиями...

Несмотря на то, что первое поселение на месте нынешнего Таллина существовало еще, по крайней мере, в 1154 году, в своем нынешнем виде историческая часть эстонской столицы является памятником датского и ганзейского периодов истории города.

Дамы в белом, черном и сером, танцующие монахи... Кто только не поджидает вас на узких улочках Старого города. Средневековые дома зажиточных бюргеров, шпили соборов и суровые крепостные башни с характерными красными шатрами. Этот город хочется узнавать и исследовать бесконечно!

Мы собрали все легенды старого города в одной статье и предлагаем вам поближе познакомиться с историями, связанными с домами, мимо которых вы проходили бесчисленное множество раз. 

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Ратаскаеву, 16

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