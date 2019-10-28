С шиком! Внучка Софии Ротару показала свою квартиру в Нью-Йорке

Известно, что сейчас внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где учится в престижном художественном и дизайнерском колледже — в Школе дизайна Парсонс. В блоге девушки часто появляются снимки из Нью-Йорка, а на днях она показала свою американскую квартиру. Как оказалось, Соня поселилась в центральном районе города с видом на Парк-авеню. По снимку, который появился в блоге девушки, видно, что квартира обустроена в светлых тонах.