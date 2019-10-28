Пн, 28.10.2019
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  • С шиком! Внучка Софии Ротару показала свою квартиру в Нью-Йорке

С шиком! Внучка Софии Ротару показала свою квартиру в Нью-Йорке

Соня Евдокименко

ФОТО: Instagram

Соня Евдокименко поселилась в квартире с видом на Парк-авеню.

Известно, что сейчас внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где учится в престижном художественном и дизайнерском колледже — в Школе дизайна Парсонс. В блоге девушки часто появляются снимки из Нью-Йорка, а на днях она показала свою американскую квартиру. Как оказалось, Соня поселилась в центральном районе города с видом на Парк-авеню. По снимку, который появился в блоге девушки, видно, что квартира обустроена в светлых тонах. 

Неизвестно, принадлежит ли квартира Соне или жилье она просто арендует. Однако в комментариях подписчики девушки уже успели отметить, что апартаменты выглядят роскошно!   

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