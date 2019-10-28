Стас Пьеха рассказал, что довело его до инфаркта

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом пять лет назад инфаркте. В один из дней артист почувствовал недомогание, сам сделал себе капельницу, но его состояние не улучшилось. После этого Пьеху госпитализировали.

— С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я — зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости, — сказал 39-летний певец в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.