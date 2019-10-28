Пн, 28.10.2019
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  • Она живет в параллельной вселенной?! Снимок гламурной эстонской блондинки озадачил поклонников

Она живет в параллельной вселенной?! Снимок гламурной эстонской блондинки озадачил поклонников

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

Эстонская путешественница Лиза Линд буквально каждый день обновляет свою страничку в Instagram свежими снимками. На этот раз девушка поделилась качественным кадром на фоне заснеженного заднего двора, а в качестве геолокации указала Таллинн. 

stop blaming everyone for all your problems.. pick one person you hate and blame them for everything

Прекрати винить всех в своих проблемах. Выбери одного человека и обвиняй его во всем, 

— подписала она фото. 

Впрочем, подписчиков девушки заинтересовала не интересная подпись к снимку и даже не наряд Лизы, а задний план...

От этого снимка мне становится холодно!

У вас уже снег? Как так?!

Где ты снег нашла? 

— пишут они в комментариях. 

А ты уже ждешь зиму?

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