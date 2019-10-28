Она живет в параллельной вселенной?! Снимок гламурной эстонской блондинки озадачил поклонников

stop blaming everyone for all your problems.. pick one person you hate and blame them for everything

Прекрати винить всех в своих проблемах. Выбери одного человека и обвиняй его во всем,

— подписала она фото.

Впрочем, подписчиков девушки заинтересовала не интересная подпись к снимку и даже не наряд Лизы, а задний план...

От этого снимка мне становится холодно! У вас уже снег? Как так?! Где ты снег нашла?

— пишут они в комментариях.