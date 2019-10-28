Она живет в параллельной вселенной?! Снимок гламурной эстонской блондинки озадачил поклонников

Эстонская путешественница Лиза Линд буквально каждый день обновляет свою страничку в Instagram свежими снимками. На этот раз девушка поделилась качественным кадром на фоне заснеженного заднего двора, а в качестве геолокации указала Таллинн.
stop blaming everyone for all your problems.. pick one person you hate and blame them for everything
Прекрати винить всех в своих проблемах. Выбери одного человека и обвиняй его во всем,
— подписала она фото.
Впрочем, подписчиков девушки заинтересовала не интересная подпись к снимку и даже не наряд Лизы, а задний план...
От этого снимка мне становится холодно!
У вас уже снег? Как так?!
Где ты снег нашла?
— пишут они в комментариях.