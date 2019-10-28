Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали ее архивные фото из онкоцентров

Родные Анастасии Заворотнюк рассказали, как она помогла тяжело больным детям.
Уже несколько месяцев в сети обсуждают новость о болезни Анастасии Заворотнюк. Лишь недавно ее родные создали отдельную страницу в Instagram podderzhka_azavorotnyuk, на которой пообещали делиться всей актуальной информацией о состоянии актрисы, а также подтвердили, что она действительно сейчас проходит курс лечения. Диагноз не сообщается, но, согласно неофициальной информации, актрисе диагностировали рак.
На днях на этой странице появились архивные фото актрисы, сделанные в онкоцентрах, когда она поддерживала больных детей. Под снимками родные Анастасии рассказали историю о ее стараниях помочь детям:
У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой — это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты. Сегодня некоторые из этих "детей" — совсем уже взрослые люди, которые сумели справиться с болезнью и вернуться к нормальной благополучной жизни. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!
— написано под фото.
Также родные восхитились силой духа тех, кто также сейчас борется с недугом, но выражает поддержку актрисе:
А еще пишут те, кто борется с болезнью прямо сейчас. Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!