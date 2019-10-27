«Уберите руку с его члена сейчас же!»: парочка занялась развратом в самолете

На рейсе Москва – Владивосток задержаны два нарушителя порядка: мужчина и женщина, которые, не обращая внимания на возмущение окружающих, стали целоваться и заниматься петтингом в салоне самолета. Стюардессе пришлось силой разнимать пару, которая находилась в алкогольном опьянении. По некоторым данным, пассажиры не состояли в длительных отношениях, а познакомились прямо перед посадкой на борт.
Двух пассажиров рейса Москва – Владивосток застукали за непристойным поведением на борту самолета. Пара не смогла сдержать страсть и занялась петтингом прямо на своих местах.
Как сообщили журналистам в МВД на транспорте по Дальнему Востоку, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки находились в алкогольном опьянении и на борту стали совершать действия развратного характера, не реагируя на замечания окружающих и экипажа. Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину и отчитывать их.
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– строго говорит бортпроводница на видеоролике, который появился в соцсетях.
Сайт kp.ru со ссылкой на источник передает, что пара познакомилась перед посадкой в аэропорту Москвы. В полиции также подтвердили, что мужчина и женщина не состоят в браке.
По прилете во Владивосток нарушителей доставили в дежурную часть аэропорта, в их отношении провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что они находились в алкогольном опьянении.
Правоохранители возбудили в отношении пассажиров административные дела. Нарушителям порядка грозит до 15 суток административного ареста. Их дела 28 октября рассмотрит мировой судья в городе Артеме, на территории которого находится аэропорт.