«Уберите руку с его члена сейчас же!»: парочка занялась развратом в самолете

Двух пассажиров рейса Москва – Владивосток застукали за непристойным поведением на борту самолета. Пара не смогла сдержать страсть и занялась петтингом прямо на своих местах.

Как сообщили журналистам в МВД на транспорте по Дальнему Востоку, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки находились в алкогольном опьянении и на борту стали совершать действия развратного характера, не реагируя на замечания окружающих и экипажа. Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину и отчитывать их.

Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас! Уберите руку с его члена прямо сейчас!

– строго говорит бортпроводница на видеоролике, который появился в соцсетях.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник передает, что пара познакомилась перед посадкой в аэропорту Москвы. В полиции также подтвердили, что мужчина и женщина не состоят в браке.

По прилете во Владивосток нарушителей доставили в дежурную часть аэропорта, в их отношении провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что они находились в алкогольном опьянении.