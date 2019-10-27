Битва нарядов: медсестра Семенович, татуированная дочь Салтыковой и Бузова в трусах со стразами

Свое 23-летие канал Муз-ТВ отмечал с размахом, собрав на концерте в Кремле как маститых артистов, чьи клипы вот уже почти четверть века крутятся в эфире, так и модных звезд. На сцене зажгли Елка, Artik&Asti, Юлиана Караулова, Стас Михайлов, Зара, Александр Буйнов, «Дискотека Авария», Ирина Дубцова, Бьянка, «Город 312», Глюкоза.

Главной гостьей вечера – вишенкой на торте, как сама себя назвала, стала Ольга Бузова. Артистка, получившая на днях звание «Певица года» на премии Оксаны Федоровой, завершала трехчасовой концерт, но в коридорах Кремлевского дворца появилась заранее, за полтора часа до выхода на сцену. Увидев Олю, сбегающую по ступенькам служебного входа в простой клетчатой рубашке, журналисты принялись гадать, что же на этот раз оголит королева эпатажа – ноги или грудь. Бузова к камерам не торопилась: записывала в гримерке видео для фанатов, болтала с коллегами, накладывала гри А когда наконец появилась, даже слепые заметили: победили ноги! Поющая ведущая предстала в полосатом боди, где черный бархат со стразами чередовался с прозрачной тканью, так что издалека наряд можно было принять за очень нарядные трусы с лифом-полоской. А хитом в Олином образе стали высоченные лаковые ботфорты, прикрывшие отсутствующие штаны или юбку.

Анна Семенович тоже решила эпатировать публику, появившись в костюме медсестры с волнующим декольте.

«Я сегодня буду лечить всех желающих», – объявила певица и принялась рассказывать, как поддерживает форму.

Кокетничала с прессой и экс-«ВИА Гра» Анна Седокова: запрещала фотографировать, пока не разложит подол своего шикарного платья, спрашивала, каким боком лучше позировать. Певица, которая лишь недавно сделала явным свой тайный роман с женатым баскетболистом Янисом Тиммой, светилась от счастья.

«Не снимайте со мной мужчин, моему парню это не понравится», – деланно смущалась Аня.

Еще одна влюбленная звезда, которая пока скрывает избранника – Ирина Дубцова, блиставшая в этот вечер и как певица, и как ведущая, на вопросы прессы отвечать не стала, сославшись на занятость – лишь попозировала. А вот Глюкоза, которую в последнее время все чаще подозревают в разводе с мужем, даже не вышла на фотосессию, скрывшись из вида сразу после концерта.