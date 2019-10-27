Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях

Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях. Это решение было принято во время голосования по проекту бюджета соцобеспечения на 2020 год.

Как сообщает France Info, ранее предложение было одобрено ANSM (Национальным агентством по фармакологической безопасности).

Рецепт на покупку медицинской марихуаны будет выписываться лишь тем, кто страдает от неподдающихся лечению форм эпилепсии, нейропатических болей, некоторых форм рассеянного склероза и иных патологий нервной системы.

Кроме того, каннабис будет разрешено употреблять в виде ингаляций или перорально (через рот — в растворах, каплях или капсулах) тем, кто восстанавливается после химиотерапии или проходит паллиативное лечение (облегчение симптомов пациентам с неизлечимой болезнью).

«Это не панацея. Речь не идет о разработке какого-то нового препарата, это не заменит парацетамол или другой анальгетик. Это попытка найти адекватное средство для лечения. Но вместе с тем открытым остается вопрос о поставках наркотика во Францию, так как на территории страны его производство запрещено», — цитирует Le Point одного из авторов законопроекта, член Нацсобрания Оливье Веран.

Врачи, которые примут участие в эксперименте добровольно, пройдут спецобучение (его условия пока не оговорены). Всего во Франции насчитывается около трех тысяч пациентов, которые смогут рассчитывать на получение каннабиса в лечебных целях.

Во Франции употребление марихуаны запрещено: в случае нарушения закона предусмотрен штраф (до 3,7 тысячи евро) или лишение свободы сроком до одного года.