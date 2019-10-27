Победитель самого страшного квеста получит 20 тысяч долларов, если выживет

Владелец «Призрачного поместья» (название экстремального аттракциона), расположенного в штате Теннесси (США), заявил, что еще никому не удавалось продержаться в жутком доме хотя бы одну ночь.

В зависимости от тематики квеста, любителям экстрима могут встретиться пауки, привидения, или монстры — все это делают настолько реалистично, что многие выходят в истерике.

Для того чтобы принять участие, необходимо быть старше 21 года, подписать соглашение, напечатанное на 40 страницах, предоставить справку от психиатра и нарколога, пройти видеотестирование.

При этом, во время испытаний, нельзя кричать, ругаться матом, прятаться, трогать реквизит или актеров. Если нарушить хотя бы одно из правил, то участник автоматически лишается приза в 20 тысяч долларов.