Рынок шкур: Ольга Серябкина подает в суд на Андрея Малахова

Передача Андрея Малахова неожиданно стала самой обсуждаемой новостью последних дней. Даже те зрители, что никогда не смотрели «Прямой эфир» на канале «Россия 1» узнали, что известный телеведущий крепко разозлил с десяток популярных певиц и актрис. Девушек открыто и не очень (просто показали их фото) назвали эскортницами. Передача вышла в эфир под названием «Рынок шкур».

Для заставки передачи использовали фото певицы Ольги Серябкиной, а рядом расценки, сколько якобы берут известные женщины на ночь с обеспеченным человеком. Пока другие девушки после такой славы сыпали проклятиями и обвинениями в адрес ведущего и вообще всей команды, работавшей над выпуском, Серябкина готовила иск. Дело она решила разбирать не в Instagram, а в зале суда.

Вскоре после этого Андрей Малахов решил прервать молчание и попытался оправдаться перед Ольгой:

Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе «Евровидение». В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют.

У другой обвиняемой журналистами «Прямого эфира» в эскорте, Натальи Рудовой, планы отомстить тоже имеются. Но девушка признает, что организаторы эфира поступили мудро, не назвав ее прямо падшей женщиной, фото Рудовой с отдыха использовали как демонстрацию богатой жизни девушек, которые не понятно на какие деньги позволяют себе отдых на популярных курортах и люксовые вещи.