Моника Беллуччи показала, как выглядела в юности

Соответствующее фото 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке Моника изображена в юности. Известно, что фото сделал Ричар Аведон.

Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном,

— подписала кадр Беллуччи.

Стоит отметить, что внешность актрисы не сильно изменилась со времен, когда было сделано фото. Она по-прежнему выглядит блистательно и свежо. Поклонники актрисы написали ей множество комментариев, где отметили,что возраст никак не сказался на красоте Моники.

Фотографию молодой Моники Беллуччи смотрите ЗДЕСЬ!