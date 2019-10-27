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Моника Беллуччи показала, как выглядела в юности

Моника Беллуччи

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи продемонстрировала, как выглядела в молодости, сообщает Mignews.com.ua.

Соответствующее фото 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке Моника изображена в юности. Известно, что фото сделал Ричар Аведон.

Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном,

— подписала кадр Беллуччи.

Стоит отметить, что внешность актрисы не сильно изменилась со времен, когда было сделано фото. Она по-прежнему выглядит блистательно и свежо. Поклонники актрисы написали ей множество комментариев, где отметили,что возраст никак не сказался на красоте Моники.

Фотографию молодой Моники Беллуччи смотрите ЗДЕСЬ!

Известно, что в 2003 году Моника Беллуччи вошла в пятерку самых сексуальных женщин по версии издания «Femme Fatale». Однако негласно многие до сих пор считают ее секс-символом.

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