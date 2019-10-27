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  • Видео: Ольга Бузова упала в толпу геев во время концерта

Видео: Ольга Бузова упала в толпу геев во время концерта

Ольга Бузова

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik

После выступления певица, призналась что нигде не выступает так, как в гей-клубах, сообщает Пятый канал.

Популярная певица Ольга Бузова зажигательно выступила в одном из ночных гей-клубов Москвы. Во время шоу она упала со сцены на руки фанатов.

Видео с поступком Бузовой активно распространяются в Instagram. На роликах можно увидеть, что в толпу поклонников ей помогает упасть один из мужчин, стоящих на сцене. Артистку поймали с радостными выкриками, а затем вернули обратно на сцену. Почти все снимали произошедшее на свои смартфоны, поэтому момент оказался запечатлен с разных ракурсов.

Выступлению Бузова посвятила отдельный пост в Instagram. В нем она призналась в любви сцене и поблагодарила фанатов за поддержку.

Сегодня в ЦС был разъ*б, но это наш маленький секрет. То, что я делаю с вами, я не делаю нигде, 

— призналась певица, сопроводив запись хэштегом #моилюдивсегдасомной.

Подписчики восторженно отзывались о выступлении Бузовой, а также приглашали ее в другие города.

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