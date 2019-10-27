«Я не ношу ни трусы, ни лифчики»: 65-летняя Успенская сделала громкое заявление

Популярная исполнительница сделала неожиданное заявление. Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее белье, пишет Dni.ru.
Недавно артистка приняла участие в программе Ирины Чесноковой "Бар в большом городе". В разговоре с ведущей знаменитость затронула тему необдуманных покупок.
«У меня случались несуразные покупки... Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома», – сделала заявление 65-летняя Любовь Успенская.
Исполнительница также рассказала, что некоторое время назад приобрела песни на стихи поэта Ильи Резника. Одну из композиций – «Кабриолет» – она исполняет иногда на сцене. «Остальные песни просто лежат. Я их не пою», – передает ее слова Teleprogramma.pro.
Во время передачи Любовь Успенская также рассказала о любопытном случае, которые произошел с ней после пьяного застолья с певицей Славой. 65-летняя знаменитость села за руль автомобиля дочери, чтобы отвезти подругу домой, и случайно снесла два забора. К счастью, в результате аварии артистка не пострадала.