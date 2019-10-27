Кофту Курта Кобейна продали за астрономическую сумму

Аукцион назывался «Иконы и идолы: рок-н-ролл» и проходил в нью-йоркском кафе. Сообщается, что винтажную вещь Кобейн надевал на выступление музыкальной группы Nirvana во время шоу MTV Unplugged в 1993 году, за год до самоубийства, передает Lenta.ru.

В 2015 году кардиган был продан на аукционе за 137 тысяч долларов при прогнозируемой цене в 40-60 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что прожженный сигаретами кардиган певца выставлен на продажу за 200 тысяч долларов, что в полтора раза дешевле заявленной в итоге стоимости.