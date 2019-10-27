Кофту Курта Кобейна продали за астрономическую сумму

Кардиган певца Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов. Об этом рассказал организующий торги аукционный дом Juliens Auctions в Twitter.
Аукцион назывался «Иконы и идолы: рок-н-ролл» и проходил в нью-йоркском кафе. Сообщается, что винтажную вещь Кобейн надевал на выступление музыкальной группы Nirvana во время шоу MTV Unplugged в 1993 году, за год до самоубийства, передает Lenta.ru.
SOLD for $334,000! A vintage cardigan sweater worn by Kurt Cobain during Nirvana's MTV Unplugged performance in 1993.— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 26 октября 2019 г.
Sold in our "Icons & Idols: Rock 'N' Roll" auction at the @HardRockCafeNYC and online at https://t.co/ahsXX38A8G! #JuliensAuctions #Auction #KurtCobain #Nirvana pic.twitter.com/lnxaTpxuoJ
В 2015 году кардиган был продан на аукционе за 137 тысяч долларов при прогнозируемой цене в 40-60 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что прожженный сигаретами кардиган певца выставлен на продажу за 200 тысяч долларов, что в полтора раза дешевле заявленной в итоге стоимости.
Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.