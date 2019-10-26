Фотоновость: Эдгар Гергель прославил Эстонию на «Поле Чудес» с Суминым и Калдре

И хоть выпуск уже отснят, узнать итоги игры телезрители Первого канала смогут только 22 ноября уходящего года. Участником программы стал главный редактор портала Limon.ee Эдгар Гергель, который на личном опыте убедился, что Леонид Якубович - потрясающий ведущий и актер, отлично дающий советы тройкам перед игрой. Атмосфера совершенно потрясающая, время в студии «Останкино» пролетает незаметно.

«Поле Чудес» ФОТО: limon.ee

Отдельно хочется сказать о призах: помимо благоухающих букетов цветов выиграть можно всё от пылесоса до автомобиля, но не стоит заострять свое внимание на игре, нужно лишь петь, танцевать, веселиться и получать удовольствие от всего съемочного процесса и общения с любимым ведущим.

«Поле Чудес», Сергей Сумин и Илона Калдре ФОТО: limon.ee



«Это было бесподобно! Счастье не передать словами, что смог разделить минуты радости с «Поле Чудес» и всей командой шоу, а также поприветствовать родных и близких с экрана Первого канала и лично пообщаться с Леонидом Аркадьевичем! Счастья всем и здоровья», - сказал Эдгар Гергель после съемок.



Приятным сюрпризом для всех собравшихся в студии стал музыкальный подарок от Эдгара Гергеля из Эстонии с участием Сергея Сумина и Илоны Калдре. Песня «Скажи: Да!» пришлась всем по душе.

