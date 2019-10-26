Легендарное кафе на площади Вабадузе навсегда закрыло свои двери

Биргит Тапнер, член правления Vabaduskohvik OÜ, которое является владельцем кафе Wabadus, сообщила порталу Elu24, что кафе закрыло свои двери, потому что договор об аренде помещения не будет продлен.

Это означает, что мы должны предоставить городу освобожденное и убранное помещение, когда истечет срок аренды. А это случится уже на следующей неделе,

— сообщила она.

Правда, совсем недавно распространялись слухи, согласно которым с кафе собираются продлить договор аренды на целых семь лет.

Что произошло?

Когда в сентябре город Таллинн объявил конкурс на аренду помещения на площади Вабадузе, Vabaduskohvik OÜ также выдвинули свое предложение. Руководство кафе были единственными участниками конкурса, но соглашение не было достигнуто.

Тапнер объяснила, что они провели дальнейший анализ, и обнаружил, что новая цена аренды, предложенная в конкурсе, и другие обязательства, наложенные на них (такие как стоимость ремонта), сделали бы аренду помещений намного дороже, и они отказались.

Необходимо принять во внимание, что общая арендуемая площадь составляет 575,5 м2, около половины из которых находится на цокольном этаже без отдельного входа,

— отметила она.

Она не уточнила, сколько стоила аренда помещения в прошлом, но на веб-сайте Tallinn City говорится, что в соответствии с новым договором кафе Freedom должно было выплачивать городу в общей сложности 9062 евро в месяц.

Представитель правительства Таллинна Тоомас Пирн сказал, что скоро будет объявлен новый конкурс.