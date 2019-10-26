Кожаная юбка и джемпер: Меган Маркл покорила публику новым дерзким образом

Последние несколько выходов Меган Маркл в свет сопровождались шквалом критики ее нарядов. В сети отмечали, что неудачным выбором одежды герцогиня лишь подчеркивает недостатки своей фигуры. Однако новое появление Меган на публике вмиг развеяло все возмущения общественности по поводу модных провалов.

25 октября герцоги Сассекские приняли участие в круглом столе с организацией One Young World в Виндзорском замке. Вместе с молодыми людьми из стран Южной Африки, Бангладеш и Ирана Меган и Гарри обсудили проекты, которые направлены на расширение прав и возможностей женщин во всем мире.