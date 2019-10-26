ТОП-9 причин больше ценить Скорпионов в своей жизни

1. Они очень преданны своим партнерам

Есть такая идиома – «ездить или умереть». Суть её в том, что человек поддержит свою вторую половинку во всём. Даже если это что-то совсем безбашенное. Вот Скорпионы как раз относятся к таким людям. Если вам удастся занять особое место в их жизни, вы не пожалеете. Они целиком отдают себя любимым людям, будут заботиться о вас и защищать от всего на свете, пишет Lifter.

2. Они – идеальные друзья

Если вы вошли в число их близких людей, то приятно удивитесь тому, какие Скорпионы прекрасные друзья. Им несложно проявить внимательность и заботу о тех, кто им дорог. Они частенько демонстрируют свою любовь и тёплое отношение к «своим» людям.

3. У них необычайно развитая интуиция

Скорпионы первыми поймут, если что-то идёт не так. Вы можете подумать, что они слишком поспешные. Но в большинстве случаев они оказываются правы. Поэтому, если в чем сомневаетесь, обращайтесь к ним за советом. Они вынесут «правильный вердикт».

4. Они очень внимательны и замечают все до мелочей

Звучит немного жутко? Главное, не злить их. Скорпионы добры к тем, кого любят. Они замечают все детали и запоминают даже незначительные вещи о своих друзьях. Это очень приятно. Ведь в наше время мало кто уделяет так много внимания окружающим.

5. С ними можно вести очень глубокие личные беседы

Скорпионы – очень эмоциональные. И они готовы делиться сокровенным с вами, а также быть внимательным слушателем. Поэтому вы можете смело говорить с ними о том, что вас волнует и беспокоит.

6. Скорпионы – прекрасные партнёры для творческих проектов

Они имеют огромный потенциал и стремятся создавать что-то новое. Талант Скорпионов неоспорим. Если вы работаете в паре с этим знаком Зодиака, то можете не сомневаться, что ваш проект будет самым успешным (или даже провокационным).

7. Они всегда показывают, как относятся к людям

Двуличие – это не про Скорпиона. Вы либо нравитесь ему, либо нет. Поэтому не беспокойтесь о том, искренняя ли ваша дружба. Если Скорпион общается с вами, то он точно дорожит вашими отношениями.

8. Скорпионы – прирожденные победители

Они преуспевают во всём, за что бы ни брались: в спорте, на работе или даже в викторине. Поэтому советуем иметь Скорпиона в своей команде, если вы планируете покорить мир.

9. Они умеют хранить секреты

Скорпионы в целом очень скрытные и ценят конфиденциальность. Это их качество распространяется на людей, которые им небезразличны. Так что вы можете не волноваться по поводу того, что о вашей тайне узнает кто-то ещё. Скорпион точно её никому не расскажет.