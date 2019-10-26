«Иранская Джоли» дала интервью в тюрьме, рассказав, как соцсети разрушили ее жизнь

Около месяца назад Сахар арестовали, обвинив в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодежи к моральному разложению. Но наконец-то девушке дали возможность объяснить причины своих поступков, пригласив журналистов, пишет The New York Post.

Сахар рассказала, что была единственным ребенком в неполной семье — родители развелись, когда она была маленькой. Девушка всю жизнь хотела стать знаменитой, но не знала, как этого добиться. А потом заметила, что вульгарные и странные вещи часто набирают много лайков. Так что девушка вооружилась фотошопом и косметикой, создав образ «иранской Джоли».

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На самом деле Сахар не пыталась изобразить голливудскую актрису, ее вдохновением была Эмили, главная страшненькая героиня из мультфильма "Труп невесты". Девушка заявила, что сделала 50 операций, и тогда о ней заговорил весь Интернет. Она выкладывала всё больше и больше фото в погоне за популярностью. Сейчас на инстаграм-страничку Сахар подписано 51,6 тыс. человек.