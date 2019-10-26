Страшные последствия: ученые назвали главную опасность грязных бутылок для воды

Микробиолог из медицинского центра Нью-Йоркского университета Филип Тирно сравнил это с ракушками, которыми обрастает дно лодок. Он настоятельно советует всем, кто носит с собой воду в многоразовых бутылках, тщательно мыть их специальной щеткой в горячей мыльной воде не реже одного раза в неделю.

Отмечается, что в последние годы люди по всему миру все чаще стали покупать многоразовые пластиковые бутылки для воды. И это полезно для окружающей среды, потому что сокращает количество пластикового мусора. Но многие люди не понимают, зачем мыть бутылку, если в ней только вода. И это очень опасно, потому что повышается риск заразиться опасной болезнью. Учёные объясняют, что самые разные бактерии на самом деле окружают нас повсюду: стрептококки могут быть на столешнице, дверной ручке или кнопке лифта. При этом мы вряд ли моем руки каждый раз перед тем, как попить воды из своей бутылки.