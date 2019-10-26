Страшные последствия: ученые назвали главную опасность грязных бутылок для воды

Со временем бутылка изнутри покрывается несмываемой биопленкой, в которой с успехом плодятся в том числе стрептококки и стафилококки.
Если просто слегка ополаскивать свою бутылку для воды, она превратится в переносной контейнер для выращивания болезнетворных микробов, пишет Daily Mail. Сообщается, что внутри плохо вымытого сосуда образуется особая биоплёнка, в которой размножаются в том числе носители опасных инфекций, например стафилококковых и стрептококковых.
Микробиолог из медицинского центра Нью-Йоркского университета Филип Тирно сравнил это с ракушками, которыми обрастает дно лодок. Он настоятельно советует всем, кто носит с собой воду в многоразовых бутылках, тщательно мыть их специальной щеткой в горячей мыльной воде не реже одного раза в неделю.
Отмечается, что в последние годы люди по всему миру все чаще стали покупать многоразовые пластиковые бутылки для воды. И это полезно для окружающей среды, потому что сокращает количество пластикового мусора. Но многие люди не понимают, зачем мыть бутылку, если в ней только вода. И это очень опасно, потому что повышается риск заразиться опасной болезнью. Учёные объясняют, что самые разные бактерии на самом деле окружают нас повсюду: стрептококки могут быть на столешнице, дверной ручке или кнопке лифта. При этом мы вряд ли моем руки каждый раз перед тем, как попить воды из своей бутылки.
Вы откручиваете крышку, закрываете бутылку обратно, стираете губную помаду с горлышка — по сути, вы гарантируете, что всё, что у вас на руках, попадет в эту воду...