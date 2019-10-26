Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк

Я вот бы что сказала по этому поводу: а какую цель ты ставишь, рассказывая о себе, что тебе плохо? Ты манифестируешь, чтобы тебя пожалели, или ты становишься примером, как справиться с этим. Есть много примеров, много артистов – Фриске и остальные, которые приводили свою болезнь, как борьбу духа человеческого над той ситуацией, в которой они оказались. Если Настя захочет об этом сказать, надеюсь, что у нее хорошая ситуация, она примет решение и скажет об этом,