В Сети появилось свадебное фото Дарьи Жуковой и ее второго красавца-супруга

17 октября инсайдер сообщил порталу Us Weekly о том, что экс-супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. По подсчетам СМИ, с этим 33-летним красавцем Дарья Жукова встречалась около двух лет. Однако влюбленные скрывали отношения и старались не привлекать к себе лишнего внимания, так что, возможно, свое общение они начали еще раньше.

Как бы то ни было, информация о предстоящей свадьбе появилась еще в июле 2019-го. Тогда анонимный источник поделился, что Дарья и Ставрос планируют связать себя узами брака в течение года, однако все еще обсуждают детали церемонии. Что ж, несмотря на слухи о прошедшей 12-13 октября свадьбе, никаких фото- или видеоподтверждений никто не получал. Да и торжество, по заявлению инсайдера, было очень скромным. Сами Жукова и Ниархос также не спешат комментировать столь значимое в их жизни событие.

Однако «сдала» пару их звездная подруга — актриса и певица Жозефин де ла Бом. 24 октября она разместила снимок обнимающихся Дарьи и Ставроса, датированный 12-м числом. Причем Дарья запечатлена в белоснежном платье с кружевом, а ее возлюбленный — с золотым кольцом на безымянном пальце.

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