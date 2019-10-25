Самые громкие скандалы на капитал-шоу «Поле чудес»

За годы существования капитал-шоу на съемках не раз происходили конфликты. Зачастую ведущий программы Леонид Якубович помогал уладить разногласия с игроками, но иногда и сам оказывался в эпицентре скандалов за резкие высказывания, пишет Starhit.ru.
Идея создать «Поле чудес» пришла журналистам Владиславу Листьеву и Анатолию Лысенко на отдыхе во Франции. Сидя в гостинице, Листьев увидел выпуск американской передачи «Колесо фортуны». Телекомпания «ВИD» попыталась выкупить у King World Productions лицензию на формат шоу, но иностранные партнеры отказались от сотрудничества. Тогда Владислав решил объединить в новой программе сразу несколько зарубежных проектов, не полагаясь на западных правообладателей.
25 октября 1990-го состоялся первый выпуск «Поле чудес», который провел Листьев. Через год автор ушел из передачи, после долгих уговоров его место занял Леонид Якубович. С ним капитал-шоу изменило формат: теперь внимание было сконцентрировано не на самой игре, а на участниках и гостях программы.
Истории гостей программы смешили, а то и вовсе шокировали Якубовича, как и оригинальные подарки, привезенные ему от жителей провинций. На площадке случались казусы и даже настоящие скандалы, которые мы вспоминаем в честь годовщины капитал-шоу.
ПОДСКАЗКА В ФИНАЛЕ
Из сотого выпуска капитал-шоу организаторы сделали настоящий праздник. Эпизод снимали в октябре 1992-го в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, а в качестве главного приза был автомобиль Volvo. Участнику оставалось ответить на последний вопрос, чтобы получить выигрыш. Все шло прекрасно: финалист телеигры открыл первые три буквы слова. Но когда ему дали минуту на размышление, и Якубович попросил зал о полной тишине, предупредив, что за подсказки сменит задание, один из зрителей не удержался. Леонид Аркадьевич пришел в ярость и потребовал немедленно удалить нарушителя из зала.
«Вы знали это слово? Но согласны ли Вы, что правила должны соблюдаться всегда?» — обратился Якубович к участнику.
Финалист согласился, что по чужой вине вынужден пройти новое испытание. К сожалению, на этот раз ответа на вопрос он не знал. В качестве поощрительного приза мужчина получил видеомагнитофон. Однако разочарование участнику скрыть было трудно, ведь он надеялся вернуться домой на новом автомобиле.
ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
В чем только не упрекали ведущего «Поле чудес»: в устаревшем имидже, в резких шутках, даже в низком уровне нравственности за произошедшее когда-то расставание с супругой. Но если личная жизнь Якубовича не имела никакого отношения к его работе в капитал-шоу, то обвинения в мошенничестве, напротив, могли существенно подпортить карьеру.
В одном из выпусков психиатр из Хабаровска Эдуард Моисеевич вращал барабан, и стрелка указала на сектор «Приз». По традиции Леонид Аркадьевич предлагал участнику деньги, дойдя до суммы в 2000 долларов, но тот захотел открыть черный ящик. «На эти деньги снегоход не купишь», — заявил игрок.
В ящике оказалось огромное яйцо, что возмутило психиатра. «То есть, я из Хабаровска ехал за этим? У меня целое отделение, мне главврач сказал без приза не возвращаться, он меня уволит! Знаете что? Весь Интернет пестрит о том, что вы все тут жулики. Вы женщине на прошлой передаче подсказали букву!» — заявил Эдуард.
В ответ Якубович с невозмутимым видом разбил яйцо, внутри которого оказался чек от спонсора программы на 10 тысяч долларов. Психиатр так разнервничался, что едва не потерял сознание. Зато больше обвинять ведущего в мошенничестве он не посмел.
ЭТО ШИЗОФРЕНИЯ
Устал ли Леонид Якубович от программы, в которой работает аж с 1991 года? «Пожалуй, да», — подумали зрители, когда в прошлом году услышали высказывание телеведущего на шоу «Сегодня вечером». Тот назвал «Поле чудес» бестолковой передачей, приведя в пример ситуацию, когда участники игры не знали ничего о культовом романе «Мастер и Маргарита».
«Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», — говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь, а передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?». Они мне — «Нет». — «Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова — «Нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше ни о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку», — рассказал ведущий.
Кроме того, Леонид Аркадьевич поделился историей о том, как успокаивал гостей студии перед эфиром. «Я говорю им сразу, мол, ребята, слово «играть» засуньте куда-нибудь, потому что 21-й век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! Это шизофрения. Не об этом разговор, не за этим же приехали, вас кто-то живым и здоровым увидит на экране — все, человек будет пить до утра, не дай Бог привет передадите — это обморок», — шутил Леонид Аркадьевич.
Юмор Якубовича пришелся по вкусу не всем поклонникам. Хейтеры перевернули фразу так, будто ведущий назвал гостей шизофрениками и глупцами. Позднее шоумен пояснил, что лишь помогал участникам игры снять напряжение, подчеркивая, что не стоит относиться к съемкам серьезно, а вот порадоваться возможности поприветствовать близких — нужно.