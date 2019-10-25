Самые громкие скандалы на капитал-шоу «Поле чудес»

Идея создать «Поле чудес» пришла журналистам Владиславу Листьеву и Анатолию Лысенко на отдыхе во Франции. Сидя в гостинице, Листьев увидел выпуск американской передачи «Колесо фортуны». Телекомпания «ВИD» попыталась выкупить у King World Productions лицензию на формат шоу, но иностранные партнеры отказались от сотрудничества. Тогда Владислав решил объединить в новой программе сразу несколько зарубежных проектов, не полагаясь на западных правообладателей.

25 октября 1990-го состоялся первый выпуск «Поле чудес», который провел Листьев. Через год автор ушел из передачи, после долгих уговоров его место занял Леонид Якубович. С ним капитал-шоу изменило формат: теперь внимание было сконцентрировано не на самой игре, а на участниках и гостях программы.

Истории гостей программы смешили, а то и вовсе шокировали Якубовича, как и оригинальные подарки, привезенные ему от жителей провинций. На площадке случались казусы и даже настоящие скандалы, которые мы вспоминаем в честь годовщины капитал-шоу.

ПОДСКАЗКА В ФИНАЛЕ

Из сотого выпуска капитал-шоу организаторы сделали настоящий праздник. Эпизод снимали в октябре 1992-го в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, а в качестве главного приза был автомобиль Volvo. Участнику оставалось ответить на последний вопрос, чтобы получить выигрыш. Все шло прекрасно: финалист телеигры открыл первые три буквы слова. Но когда ему дали минуту на размышление, и Якубович попросил зал о полной тишине, предупредив, что за подсказки сменит задание, один из зрителей не удержался. Леонид Аркадьевич пришел в ярость и потребовал немедленно удалить нарушителя из зала.

«Вы знали это слово? Но согласны ли Вы, что правила должны соблюдаться всегда?» — обратился Якубович к участнику.

Финалист согласился, что по чужой вине вынужден пройти новое испытание. К сожалению, на этот раз ответа на вопрос он не знал. В качестве поощрительного приза мужчина получил видеомагнитофон. Однако разочарование участнику скрыть было трудно, ведь он надеялся вернуться домой на новом автомобиле.

ОБВИНЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Поле чудес ФОТО: Скриншот видео Youtube

В чем только не упрекали ведущего «Поле чудес»: в устаревшем имидже, в резких шутках, даже в низком уровне нравственности за произошедшее когда-то расставание с супругой. Но если личная жизнь Якубовича не имела никакого отношения к его работе в капитал-шоу, то обвинения в мошенничестве, напротив, могли существенно подпортить карьеру.

В одном из выпусков психиатр из Хабаровска Эдуард Моисеевич вращал барабан, и стрелка указала на сектор «Приз». По традиции Леонид Аркадьевич предлагал участнику деньги, дойдя до суммы в 2000 долларов, но тот захотел открыть черный ящик. «На эти деньги снегоход не купишь», — заявил игрок.