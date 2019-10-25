Невероятно: 14-летняя дочь Анны Седоковой стала звездой модного показа

Идея выхода девушки в качестве модели на подиум возникла у самой певицы. «Еще у меня появилось сумасшедшее предложение для Алины — поучаствовать в показе. Спросила: «Пройдешь по подиуму?» Она согласилась, но, конечно, безумно боялась. Говорила, что ненастоящая модель. Я сказала, что надо быть собой, такой, какая в жизни, в нашем показе на подиуме, потому что я ее больше всего ценю как личность» — поделилась звезда.