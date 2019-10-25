Невероятно: 14-летняя дочь Анны Седоковой стала звездой модного показа

Вчера в рамках Недели Моды певица Анна Седокова представила новую коллекцию своей линии одежды «LA Story». По подиум наряду с моделями впервые вышла ее 14-летняя дочь Алина.
Идея выхода девушки в качестве модели на подиум возникла у самой певицы. «Еще у меня появилось сумасшедшее предложение для Алины — поучаствовать в показе. Спросила: «Пройдешь по подиуму?» Она согласилась, но, конечно, безумно боялась. Говорила, что ненастоящая модель. Я сказала, что надо быть собой, такой, какая в жизни, в нашем показе на подиуме, потому что я ее больше всего ценю как личность» — поделилась звезда.
Стоит отметить, что Алина справилась с задачей на отлично! Дочь артистки вышла на подиум в ярком спортивном костюме оранжевого цвета и накинутой поверх него объемной куртке. Дерзкий образ завершил необычный макияж в виде мазков белого цвета на скулах. Напомним, Седокова основала бренд «LA Story» восемь лет назад. Сегодня одежда этой марки пользуется популярностью не только у поклонников творчества певицы, но и ее звездных коллег. Например, вещи бренда любит носить актриса Наталья Рудова.
Фотографию Анны с дочерью смотрите ЗДЕСЬ!