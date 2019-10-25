Оу...Неудачное платье превратило Наоми Кэмпбелл в толстушку

Наоми Кэмпбелл стоит внимательнее подходить к выбору наряда. Хотя, если не считать фасона, который испортил ее талию, Кэмпбелл выглядела роскошно.

Жаль, что из-за неудачного наряда стало казаться, что все старания Наоми по шлифовке фигуры пошли прахом. А ведь она следит за собой, как ни одна другая звезда.