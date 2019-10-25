Оу...Неудачное платье превратило Наоми Кэмпбелл в толстушку

Черная Пантера умеет подчеркивать свою природную красоту и абсолютно не стесняется откровенных образов. Как выяснилось, правильно делает. Более скромное платье — вариация на тему фасона беби-долл превратило модель в пышку, пишет Wday.
Наоми Кэмпбелл стоит внимательнее подходить к выбору наряда. Хотя, если не считать фасона, который испортил ее талию, Кэмпбелл выглядела роскошно.
Жаль, что из-за неудачного наряда стало казаться, что все старания Наоми по шлифовке фигуры пошли прахом. А ведь она следит за собой, как ни одна другая звезда.
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