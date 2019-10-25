Какая женщина! Ирина Шейк снялась обнаженной

Ирина Шейк разместила в своем Instagram откровенные фото, передает.
Ирине Шейк за свою модельную карьеру приходилось не раз оголяться, но всегда эти снимки вызывают ажиотаж в сети. И неудивительно, ведь всякий раз они получаются максимально соблазнительными, но при этом — не вульгарными. Новые фото, которые Ирина опубликовала в своих Instagram Stories не остались без внимания публики, ведь на них модель также запечатлена обнаженной.
Таким образом знаменитость решила поздравить автора этих снимков с днем рождения. Известный фэшн-фотограф Марио Сорренти на днях отмечал свое 48-летие и Шейк поспешила поздравить его с праздником. Уверенны, с такими снимками модель порадовала не только фотографа, но и многих своих поклонников.
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