Какая женщина! Ирина Шейк снялась обнаженной

Ирине Шейк за свою модельную карьеру приходилось не раз оголяться, но всегда эти снимки вызывают ажиотаж в сети. И неудивительно, ведь всякий раз они получаются максимально соблазнительными, но при этом — не вульгарными. Новые фото, которые Ирина опубликовала в своих Instagram Stories не остались без внимания публики, ведь на них модель также запечатлена обнаженной.