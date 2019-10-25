Галерея: смотри, как Ким Кардашьян и Канье Уэст блистают на красной дорожке

39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст не часто радуют поклонников совместными публичными выходами. Поэтому новое появление супругов на светском событии не осталось незамеченным. Так, вчера Ким и Канье стали почетными гостями на гала-вечере FGI Night of Stars Gala.