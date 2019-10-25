Пт, 25.10.2019
Жительница Эстонии может стать самой красивой сотрудницей офиса в мире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Галерея: смотри, как Ким Кардашьян и Канье Уэст блистают на красной дорожке

Галерея: смотри, как Ким Кардашьян и Канье Уэст блистают на красной дорожке

Пара вместе появилась на мероприятии в Нью-Йорке, передает Viva

39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст не часто радуют поклонников совместными публичными выходами. Поэтому новое появление супругов на светском событии не осталось незамеченным. Так, вчера Ким и Канье стали почетными гостями на гала-вечере FGI Night of Stars Gala.

Для появления на публике Кардашьян в очередной раз сделала ставку на сексуальность, выбрав обтягивающий наряд цвета металлик из асимметричного топа и длинной юбки Rick Owens. Завершали соблазнительный образ прозрачные босоножки.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ