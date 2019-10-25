Фото: в Германии родился щенок мятного цвета

Мохито появился на свет в прошлую среду вместе с восемью братьями и сестрами. Хозяйка, 43-летняя Джоана Джастис, заявила, что поначалу сильно переживала, но все девять щенков оказались здоровы.

Ветеринар Кристиан Димитриадис из Дюссельдорфа назвал этот случай редким. Он пояснил, что причиной необычного окраса Мохито стал зеленый пигмент биливердин, который высвободился при растворении плаценты до того, как сам щенок появился на свет. Поэтому окрас Мохито продержится недолго, добавил Димитриадис.

Джастис еще не решила, оставит ли Мохито у себя, но как минимум восемь недель он проведет с мамой Мелоди.