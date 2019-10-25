Будьте начеку: рейтинг неверности женщин по знаку Зодиака

6 место — Козерог

Козерогом управляет земная стихия, но часть женщин отличаются легкомысленностью. Они любят дорогие подарки, обеды в лучших ресторанах и прочее. Козероги готовы быть с вами, пока у вас всё хорошо. Как только появятся проблемы, ваши отношения резко испортятся. Пока у избранника Козерогов есть солидная должность и хорошая зарплата, они будут сдувать с них пылинки. Как только вы лишитесь всех этих благ, Козерог уйдёт вместе с ними. Поэтому не стоит всерьёз воспринимать клятвы в любви, Козероги в первую очередь выходят замуж за кошелёк.

5 место — Телец

Женщины-Тельцы свободолюбивые, поэтому часто ходят «налево». В открытую изменять не станут, но флиртовать с другими мужчинами будут. Пока такая женщина полна страсти и любви, она не пойдёт на измену, но как только чувства остынут, они станут заглядываться на других мужчин. В отличии от Козерогов, Тельцов не интересует статус и материальные блага, для них важны эмоции. Чтобы удержать надолго такую женщину, надо постоянно её заинтересовывать, интриговать. Тельцы ценят семью и детей, но если в отношениях пошёл разлад, дети её не удержат.

4 место — Рыбы

Рыбы — женщины непостоянные, они любят одних, и не могут устоять перед другими. Когда они не уверенны в своём партнёре, начинают искать поддержку в другом месте. В поиске новых ощущений, они изменяют без любви. Делают это небрежно, поэтому вы быстро узнаете о случившемся.

3 место — Весы

Весы — воздушный знак, поэтому в жизни они такие ветреные. Этот знак любит флирт, эмоции, динамику. Девушки идут на измену, не задумываясь о последствиях. Когда мужчина узнаёт о её похождениях, начинается паника и слёзы, они клятвенно обещают, что это было в последний раз. Если вы безумно влюбились в Весы, то спешите узаконить ваши отношения, так вы сможете их сохранить. Штамп в паспорте многое значит для девушек-Весов. Предложив свободные отношения, мужчина обрекает себя на обман.

2 место — Скорпион

Люди этого знака имеют скверный характер, но несмотря на это, чертовски хороши собой и обаятельны. Их измены не имеют логического объяснения. Поймав возлюбленную на измене, не стоит тратить время на выяснение причин содеянного, зачастую они изменяют без повода, им просто скучно. Скорпионы любят экстрим и развлечения, часто поводом для измены может стать банальная проверка ваших чувств.

1 место — Близнецы