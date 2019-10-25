Певица Наргиз Закирова рассказала как ее жестоко избивал бывший супруг

Первый раз бывший муж Наргиз поднял на нее руку спустя несколько месяцев, после того, как она переехала жить к нему на съемную квартиру. Вскоре пара рассчитывала сменить место жительство и отправиться из Казахстана в Америку. На тот момент у Наргиз была только единственная приятельница, к которой в случае опасности она могла обратиться.

«Я уже была беременной от него. Это были первые месяцы как раз до того, как мы собирались уехать в Америку. Я уходила к подруге, а когда возвращалась, находила женские вещи. Что-то такое я ему сказала по этому поводу, на что он меня молча очень сильно толкнул в грудь. Я упала на кровать и ударилась головой об стену», – с ужасом вспоминала певица во время эфира шоу.

Она отметила, что после этого избиения стали носить систематический характер. Обращаться за помощью к родным Закирова пробовала, однако ей никто не верил, ведь мужчина носил образ идеального семьянина и добропорядочного любящего мужа.

«Люди просто от него млели. Когда моя мама рассказывала, предположим, нашим родственникам о том, что там произошло то-то и то-то, они не могли поверить. Как? Он? Да в жизни невозможно поверить, что он мог. То есть эти люди – они еще и имеют такую притягательность», – рассказала артистка.

Кроме того, она поведала о вопиющем случае, когда терпеть угрозу жизни и здоровью стало невозможно. Ее бывший супруг не ограничился синяками. Он сломал Закировой челюсть, когда та отказалась присоединиться к его друзьям за столиком в ресторане. На тот момент Наргиз являлась сотрудницей заведения, и начальство не одобряло подобные фривольности на работе.

Сначала супруг промолчал, но когда пара возвращалась домой, мужчина решил все припомнить жене. Они шли по тротуару, когда бывший муж Закировой абсолютно молча развернулся и ударил ее в челюсть.

«Он мне сказал, что в следующий раз вообще убьет. Я стою и понимаю, что я не могу закрыть рот, потому что челюсть у меня свернута», – рассказала женщина.