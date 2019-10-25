Элтон Джон заявил, что Джордж Майкл умер из-за своей ориентации

Британский музыкант Элтон Джон рассказал, что стало причиной наркотической и алкогольной зависимости его коллеги Джорджа Майкла. По мнению Джона, причина кроется в ориентации Майкла, пишут Аргументы.
Элтон Джон уверен, что Майкл просто не смог принять свою гомосексуальность и из-за этого начал заполнять жизнь алкоголем и запрещёнными препаратами, передаёт Lenta.Ru. Музыкант рассказал, что однажды и сам оказался перед таким же выбором.
У меня было два варианта — умереть или жить, и я хотел жить. Бедный Джордж не хотел этого. Настолько некомфортно ему было в собственной шкуре из-за того, что он был геем,
- сказал Элтон Джон.