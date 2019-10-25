На цокольном этаже здания по улице Сакала, в центре Таллинна, расположен клуб Sauna 69. Каждую субботу здесь проходят вечеринки для свингеров, где они меняются друг с другом партнерами и придаются эротическим утехам.

Видеоэкскурсия портала Elu24 приоткрывает секреты этого места, о котором ходят городские легенды. Смотри в галерее и видео, что скрыто за дверями этого эксклюзивного клуба, куда можно пойти со своим партнером, а можно и одному. Кстати, с женщин здесь денег за билет не берут, а для мужчин это удовольствие может стоить до ста евро.