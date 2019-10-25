Лаборатории ужасов в Гамбурге: кричащие от боли обезьяны и кровоточащие бигли (18+)

На жутком видео были запечатлены беспомощные обезьяны, кричащие от боли, поскольку работники, чтобы провести различные тесты, для усмирения животных металлические крепления, держащие их за шею. Также на кадрах можно было видеть кровоточащих собак, а кошки нарезали круги в маленьких клетках.

После того, как материал был опубликован, местные органы власти провели проверку на месте в лаборатории и подтвердили утверждения зоозащитников.

Однако немецкая партия «Союз 90/Зелёные» утверждает, что некоторые животные были перемещены в другую лабораторию в округе Шлезвиг-Гольштейн, чтобы избежать следователей.

Член партии Кристиана Бломеке пояснила: зоозащитники сообщили, что собак и обезьян перевезли в другое место. Считается, что лаборатория в Шлезвиге-Гольштейне принадлежит той же самой фармакологической организации.

Местные власти сообщили, что не знают ничего о перемещении животных. Однако представитель следователей признал, что обвинения могут быть правдивыми, пояснив, что теоретически животных можно перемещать без особых решений.

Отвечая на обвинения он указал, что лаборатории нужно заранее предупреждать органы власти, если они планируют убить животных, а также если животное покинуло лабораторию.

После публикации ужасающих кадров тысячи активистов вышли на улицы Гамбурга, чтобы выступить против лаборатории.

Министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Барбара Отте-Кинаст указала, что ведется отзыв лицензии на проведение опытов над животными. Если лицензия будет отозвана, лабораторию нужно будет немедленно закрыть.

Если эти утверждения окажутся правдой, их нужно будет наказать и ввести быстрые последствия,

- добавила она.

Бюро ветеринарной инспекции был задан вопрос о том, почему в ходе проверки не были выявлены нарушения. Представитель бюро заявил, что они рассматривают ситуацию. Зоозащитники утверждают, что законы в Германии, защищающие животных от проведения над ними экспериментов, недостаточно жесткие. Будут проведены дополнительные проверки, чтобы определить будущее лаборатории, которая вполне может быть закрыта.

Напомним, активистка Каролина Идинг запустила онлайн-петицию с требованием закрыть лабораторию.

В ней сказано, что "в недавнем исследовании в лаборатории SOKO Animal Welfare открылись ужасающие фотографии и видеозаписи, что в моем городе мучают животных. Когда я думаю о том, что животные страдают за закрытыми стенами и сейчас переживают ад на Земле, во мне все рушится".

"Ни одно живое существо не заслужило, чтобы с ним обращались так!"

С момента публикации петиции 11 октября она набрала уже более 41 000 подписей.

Гамбургская лаборатория - семейное предприятие, которое проводит токсикологические тестирования для фармацевтических, агрохимических и производственных предприятий по всему миру, чтобы убедиться, что продукты соответствуют требованиям правительства и муниципальных учреждений.