Жестокая Анджелина Джоли запретила дочери общаться с Брэдом Питтом

Отношения Анджелины Джоли с 13-летней дочерью Шайло неожиданно испортились. Голливудская актриса с недавних пор запрещает биологической дочери видеться с отцом Брэдом Питтом.

Не секрет, что биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта очень привязана к отцу. В последнее время даже появились слухи, мол, Шайло Нувель Джоли-Питт заявила, что больше не желает жить с матерью и готовится к переезду в дом Брэда Питта.

Девочка устала от постоянного контроля матери и настроена решительно. По некоторым данным, Питт в курсе планов дочери. Джоли потрясло заявление Шайло и она закатила скандал. Теперь голливудская звезда не позволяет девушке проводить время с Брэдом.

Сейчас 44-летняя Джоли вместе с детьми колесит по Европе, рекламируя фильм со своим участием «Малефисента 2: Владычица тьмы». Это путешествие изрядно утомило Шайло. Несчастная девочка призналась маме, что соскучилась по Питту и хочет уехать к нему в Лос-Анджелес. «Энджи была в ужасе. Она даже не стала делать вид, что готова рассмотреть такую вероятность развития событий. Джоли немедленно ответила отказом», - заявили в окружении актрисы.

Во время вспыхнувшей ссоры Джоли якобы в нервах выкрикнула: «Ты больше никогда не увидишь Брэда». По-видимому, Анджелину настолько пугает сама мысль о разлуке с дочерью, что она не в силах совладать с собой, проявляя такую жестокость по отношению к наследнице.