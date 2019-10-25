Представительница эскорта поделилась лайфхаком, как привлекать богатых мужчин

Известная в городе Сарапуле Удмуртской республики, как Даша Цветкова, модель Кира Майер приняла участие в съемках ток-шоу на федеральном канале. В передаче Андрея Малахова 26-летняя Instagram-звезда посоветовала девушкам вкладываться во внешность и опровергла свою причастность к индустрии эскорт-услуг.

По словам Киры Майер, представители менее обеспеченных слоев населения довольно часто пристают к ней с обвинениями в эскорте.

«Они не думают, что у человека могут быть богатые родители. То, что многие встречаются с какими-то нищебродами — это не моя проблема», — заявила манекенщица.

Кира Майер утверждает, что женщине помогают оставаться «на плаву» хорошие внешние данные. Модель ростом 158 сантиметров посоветовала зрительницам не жалеть денег на посещение косметологов, визажистов, маникюрных салонов, массажных кабинетов, стилистов и других beauty-мест. Манекенщица получает средства на «красоту» от своего спонсора, имя которого назвать не смогла из соображений конфиденциальности.

«Я уже два года губы подкалываю. Ботокс мышц, чтобы лицо худее казалось. Наращиваю ресницы, татуаж бровей. Коррекция волос раз в месяц. Только на уход полмиллиона. А еще массаж!» — рассказала красавица.