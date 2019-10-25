Подписчики раскритиковали изменения во внешности певицы Нюши

Звезда перестала быть похожей на саму себя. Некоторые фолловеры даже не узнали артистку. Они отметили, что разочарованы изменениями во внешности звезды.

«Была такая хорошая девочка, а теперь в лице куча филлеров и ботокса», «Нюша, где твое лицо?», «На себя не похожа, зачем вы себя обкалываете, так что не узнать?», «Лицо аж перекосило», «Что она с собой сделала? Это уже не Нюша», «На себя не похожа, раньше лучше была», «Лицо ненатуральное стало», — прокомментировали пост подписчики.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что певица Нюша стала похожа на Дженнифер Лопес и Ариану Гранде. Однако фанатам дорога именно их любимая артистка, а не копия зарубежных див.

Отметим, что для многих подписчиков вмешательство инъекций во внешность исполнительницы очевидно. Пухлые губы, выдающиеся скулы, отсутствие морщин — все это наводит на мысль, что девушка не раз обращалась к косметологам. При этом сама певица Нюша подобные вмешательства отрицает.

Фотографию Нюши со съемок клипа смотрите ЗДЕСЬ!