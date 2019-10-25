Эпатажная блондинка: Настя Каменских презентовала новый клип «Elefante»

Премьера клипа и песни «Elefante» уже состоялась на утренней передаче испанского телеканала, пишет Viva.ua.
NK (Настя Каменских) сегодня презентовала новый хит «Elefante» и клип на него. Эта песня — фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью — зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз. Эксклюзивная премьера клипа и песни «Elefante» уже состоялась на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision.
Хитросплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала в треке «Elefante». NK — девушка-космополит, она соединяет культуры, подчеркивая, что музыка не знает границ, именно поэтому в ее песнях можно услышать микс нескольких языков: испанский, который она выучила за четыре месяца, английский и родной украинский.
«Своей музыкой я хочу вдохновить каждого быть открытым к миру и стремиться познать все его грани и культуры. В этом видео мы старались передать основные человеческие ценности и любовь к индивидуальности. Каждый из нас уникален, и я призываю всех любить себя такими, какие вы есть! В конце концов, наша неповторимость — это сила, которая может изменить мир к лучшему», — прокомментировала NK.