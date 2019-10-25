Эпатажная блондинка: Настя Каменских презентовала новый клип «Elefante»

NK (Настя Каменских) сегодня презентовала новый хит «Elefante» и клип на него. Эта песня — фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью — зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз. Эксклюзивная премьера клипа и песни «Elefante» уже состоялась на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision.

Хитросплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала в треке «Elefante». NK — девушка-космополит, она соединяет культуры, подчеркивая, что музыка не знает границ, именно поэтому в ее песнях можно услышать микс нескольких языков: испанский, который она выучила за четыре месяца, английский и родной украинский.