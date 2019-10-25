Тимати увидел мистический знак во время рождения сына

За день до рождения Ратмира, включив студийную лампу, я четко увидел внутри очертания длинноногой сидящей женщины, держащей на руках новорожденного. Мы начали вечернюю студийную сессию, но через пару часов ее прервал звонок о том, что воды отошли, и я выехал в роддом. Через 16 часов увидел изображение из лампы в реальной жизни.