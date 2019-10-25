Пт, 25.10.2019
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  • Тимати увидел мистический знак во время рождения сына

Тимати увидел мистический знак во время рождения сына

Тимати.

ФОТО: Mikhail Pochuyev / Mikhail Pochuyev/TASS

После рождения сына Ратмира Тимати внезапно разоткровенничался с поклонниками. Он признался, что увидел некий знак, пишут Дни.ру.

На своей странице в социальной сети Instagram Тимати опубликовал фотографию лавовой лампы, снятой крупным планом, чтобы можно было рассмотреть воск, который принял причудливую форму.

Я не суеверный человек, но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки. Внимательнее, что ли, стал... Порой вижу то, на чем раньше не заострил бы внимание,

– признался Тимати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Он рассказал о мистическом знаке:

За день до рождения Ратмира, включив студийную лампу, я четко увидел внутри очертания длинноногой сидящей женщины, держащей на руках новорожденного. Мы начали вечернюю студийную сессию, но через пару часов ее прервал звонок о том, что воды отошли, и я выехал в роддом. Через 16 часов увидел изображение из лампы в реальной жизни.

Напомним, что сын рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой появился на свет в одном из престижных роддомов Москвы. В палате, помимо Анастасии и бригады медиков, находились Тимати, его мать Симона Юнусова и фотограф, который запечатлел самые волнительные моменты того дня.

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