Тимати увидел мистический знак во время рождения сына

После рождения сына Ратмира Тимати внезапно разоткровенничался с поклонниками. Он признался, что увидел некий знак, пишут Дни.ру.
На своей странице в социальной сети Instagram Тимати опубликовал фотографию лавовой лампы, снятой крупным планом, чтобы можно было рассмотреть воск, который принял причудливую форму.
Я не суеверный человек, но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки. Внимательнее, что ли, стал... Порой вижу то, на чем раньше не заострил бы внимание,
– признался Тимати.
Он рассказал о мистическом знаке:
За день до рождения Ратмира, включив студийную лампу, я четко увидел внутри очертания длинноногой сидящей женщины, держащей на руках новорожденного. Мы начали вечернюю студийную сессию, но через пару часов ее прервал звонок о том, что воды отошли, и я выехал в роддом. Через 16 часов увидел изображение из лампы в реальной жизни.
Напомним, что сын рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой появился на свет в одном из престижных роддомов Москвы. В палате, помимо Анастасии и бригады медиков, находились Тимати, его мать Симона Юнусова и фотограф, который запечатлел самые волнительные моменты того дня.